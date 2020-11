Vita: „Bayern kann man fast nicht absagen“

Bayerns U23-Neuzugang Rémy Vita musste beim Angebot aus München nicht lange überlegen. „Es ist natürlich schwer, solch einem Weltklub zu widerstehen“, bemerkt der französische Linksverteidiger gegenüber Vereinsmedien, „der FC Bayern ist seit Jahren extrem erfolgreich, da kann man fast nicht absagen.“

Dennoch fiel seine Wahl nicht allein wegen des Namens auf die Bayern, betont Vita: „Ich sehe hier vielmehr die besten Möglichkeiten, um mich in allen Bereichen weiterzuentwickeln.“ In der zurückliegenden Transferperiode wechselte der 19-Jährige gegen eine Ablöse von 1,5 Millionen Euro vom ES Troyes AC in den Bayern-Nachwuchs.