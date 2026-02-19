Depay-Entscheidung bahnt sich an

Memphis Depay kann sich einen Verbleib bei Corinthians gut vorstellen. Im Interview auf dem YouTube-Kanal ‚Romário TV‘ des ehemaligen Weltklasse-Stürmers erklärt der 32-Jährige: „Corinthians und ich müssen uns zusammensetzen, ich bin sehr offen. Wir müssen eine Lösung finden, die angesichts der Situation des Vereins, des Vorstands und der bestehenden Strukturen umsetzbar ist.“

Depay war im Sommer 2024 nach Südamerika gewechselt und bestritt seitdem 70 Pflichtspiele für den brasilianischen Traditionsklub, in denen er 34 Torbeteiligungen (19 Tore, 15 Vorlagen) beisteuerte. Das aktuelle Arbeitspapier des Niederländers läuft im Sommer aus, doch eine Verlängerung gestaltet sich schwierig. „Viele arbeiten gegen den Verein und blockieren seine Wachstumschancen, sowohl strukturell als auch finanziell. Corinthians ist einer der größten und umsatzstärksten Vereine, verliert aber gleichzeitig viel Geld“, kritisiert der Offensivakteur die internen Abläufe. Laut ‚Globo Esporte‘ ist sich der Vorstand zudem noch unschlüssig, ob er dem teuren Angreifer überhaupt ein neues Angebot unterbreiten will.