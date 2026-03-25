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Serie A

Kolo Muani sagt neuem Klub zu

von Dominik Sandler - Quelle: Gazzetta dello Sport
1 min.
Randal Kolo Muani kann es nicht fassen @Maxppp

Die Wege von Randal Kolo Muani und Tottenham Hotspur werden sich am Ende der Saison trennen. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, dass der Franzose die Spurs definitiv verlassen wird und stattdessen unbedingt zu Juventus Turin zurückkehren will. Kolo Muani soll der Alten Dame sogar schon zugesagt haben.

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Der italienischen Sportzeitung zufolge will Paris St. Germain, wo Kolo Muani noch bis 2028 unter Vertrag steht, den 27-Jährigen im Sommer verkaufen. Juve sei als Abnehmer nur dann eine Option, sollten die Bianconeri sich für die Champions League qualifizieren. PSG erwägt einen Tauschdeal mit Jonathan David (26), der in Turin keinen leichten Stand hat.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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