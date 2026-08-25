52 Millionen: Chelsea verkauft Delap

Liam Delap wechselt innerhalb der Premier League. Wie ‚The Telegraph‘ berichtet, hat Nottingham Forest die mündliche Transferzusage des FC Chelsea erhalten. Der englische Mittelstürmer soll den Tricky Trees nach einem Gespräch mit Trainer Glasner zugesagt haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Ablöse wird auf umgerechnet rund 52 Millionen Euro taxiert. Der Medizincheck sei bereits gebucht und werde in den kommenden 24 Stunden über die Bühne gehen. An der Stamford Bridge stand der 23-Jährige noch bis 2031 unter Vertrag.