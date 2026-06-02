Werder: Weiser-Entscheidung zeichnet sich ab

In Kürze soll beschlossen werden, ob Rechtsverteidiger Mitchell Weiser seinen auslaufenden Vertrag beim SV Werder Bremen verlängert. Die ‚Bild‘ zitiert Leiter Profifußball Peter Niemeyer: „Bisher laufen die Gespräche noch, und es gibt noch ein paar Dinge zu klären. Wir wollen aber zeitnah eine Entscheidung.“

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Laut der ‚Bild‘ laufen die Verhandlungen positiv, eine Verlängerung sei derzeit das wahrscheinlichste Szenario. Klarheit soll es bestenfalls noch in dieser Woche geben. Das erste Werder-Angebot hatte Weiser abgelehnt. Die Grün-Weißen bieten dem 32-Jährigen, der aufgrund einer Kreuzbandverletzung in der abgelaufenen Saison keine einzige Spielminute mitwirken konnte, einen leistungsbezogenen Vertrag.