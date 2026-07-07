Gladbach beobachtet Sturm-Juwel

Auf der Suche nach einem neuen Angreifer blickt Borussia Mönchengladbach nach Kasachstan. Laut dem kasachischen Portal ‚asnews.kz‘ sind die Fohlen genau wie Crystal Palace an Vitaly Laturnus interessiert. Der 17-jährige U19-Nationalspieler stehe bei seinem Heimatklub Aktobe allerdings vor der Vertragsverlängerung.

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Laturnus kommt bei den Profis bereits regelmäßig zum Einsatz und steht nach zwölf Spielen bei vier Toren und einer Vorlage. Durch die Vertragsverlängerung soll sein Preis noch einmal in die Höhe getrieben werden. Laut dem Portal will sein Vater, dass Laturnus noch ein bis zwei Jahre in Kasachstan spielt, ehe er zu einem größeren Klub wechselt.