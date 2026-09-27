Tim Lemperle (24) macht sich langfristig Hoffnung auf einen Platz im Nationalteam. Im Interview mit dem ‚kicker‘ sagt der Stürmer der TSG Hoffenheim: „Natürlich, sonst bräuchte ich ja hier nicht tagtäglich zum Training kommen, wenn ich nicht auch dieses Ziel hätte.“

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Über eine Nominierung für die laufendende Länderspielphase hatte Lemperle sich weniger Gedanken gemacht: „Ich hatte das nicht im Kopf. Mich haben einige Leute aus meinem Umfeld danach gefragt, aber ich habe mich mit dem Thema noch nicht groß auseinandergesetzt.“ Der 24-Jährige erzielte einen Treffer in den bisherigen fünf Spielen der laufenden Saison. Aktuell weilt sein Hoffenheimer Teamkollege Bambasé Conte (23) beim DFB-Team.