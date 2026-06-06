Elversberg verpflichtet Aufstiegsheld Poreba

Die SV Elversberg rüstet sich für ihre erste Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte. Wie der Verein offiziell verkündet, wechselt Lukasz Poreba fest an die Kaiserlinde. Die SVE macht von der 1,5 Millionen Euro schweren Kaufoption im Leihvertrag des 26-Jährigen Gebrauch.

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Schöne Neuigkeiten zum Start ins Wochenende? Kein Problem! 👉 Lukasz Poreba bleibt auch weiterhin für ⚫️⚪️ im Einsatz! 🤩 pic.twitter.com/AYhY52bRiL — SV 07 ELVERSBERG (@SV07Elversberg) June 6, 2026

Poreba, der in der vergangenen Spielzeit im Saarland prompt zum absoluten Schlüsselspieler avancierte, unterschreibt beim frischgebackenen Erstligisten einen Vertrag bis 2029. Der defensive Mittelfeldspieler verlässt den Hamburger SV damit nach drei Jahren endgültig. „Das vergangene Jahr in Elversberg war für mich in allen Belangen besonders. Mit dem Aufstieg in die Bundesliga haben wir gemeinsam etwas Historisches erreicht, aber auch daneben habe ich hier großes Vertrauen gespürt und mich von Anfang an sehr wohlgefühlt. Es fühlt sich richtig an, den gemeinsamen Weg fortzusetzen und nun die kommenden Herausforderungen in der 1. Bundesliga anzugehen.“