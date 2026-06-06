Menü Suche
Kommentar
Offiziell Bundesliga

Elversberg verpflichtet Aufstiegsheld Poreba

von Daniel del Federico
1 min.
Lukasz Poreba im Einsatz für den SV Elversber @Maxppp

Die SV Elversberg rüstet sich für ihre erste Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte. Wie der Verein offiziell verkündet, wechselt Lukasz Poreba fest an die Kaiserlinde. Die SVE macht von der 1,5 Millionen Euro schweren Kaufoption im Leihvertrag des 26-Jährigen Gebrauch.

Unter der Anzeige geht's weiter

Poreba, der in der vergangenen Spielzeit im Saarland prompt zum absoluten Schlüsselspieler avancierte, unterschreibt beim frischgebackenen Erstligisten einen Vertrag bis 2029. Der defensive Mittelfeldspieler verlässt den Hamburger SV damit nach drei Jahren endgültig. „Das vergangene Jahr in Elversberg war für mich in allen Belangen besonders. Mit dem Aufstieg in die Bundesliga haben wir gemeinsam etwas Historisches erreicht, aber auch daneben habe ich hier großes Vertrauen gespürt und mich von Anfang an sehr wohlgefühlt. Es fühlt sich richtig an, den gemeinsamen Weg fortzusetzen und nun die kommenden Herausforderungen in der 1. Bundesliga anzugehen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
2. Bundesliga
Elversberg
Hamburg
Łukasz Poręba

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
Elversberg Logo SV Elversberg
Hamburg Logo Hamburger SV
Łukasz Poręba Łukasz Poręba
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert