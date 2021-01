Auch Schalke dachte an Khedira

Schalke 04 beschäftigte sich ebenfalls mit einer Verpflichtung von Weltmeister Sami Khedira (33). Sportvorstand Jochen Schneider bestätigte am Sonntagmorgen bei ‚Sport1‘, dass auch er über den Mittelfeldspieler nachgedacht habe. Zudem bestehe regelmäßiger Kontakt, beide kennen sich noch aus Stuttgarter Zeiten.

Aber: „Die Frage ist: Was ist machbar, was ist nicht machbar. Wenn die Mittel beschränkt sind, sind sie beschränkt.“ Den Zuschlag bei Khedira, der bei Juventus Turin keine Rolle mehr spielte, erhielt Hertha BSC. Noch am heutigen Sonntag soll der Wechsel perfekt werden. „Hertha BSC hat da ganz andere Möglichkeiten. Da können wir aktuell nicht mithalten“, so Schneider.