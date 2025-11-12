Sano bei der Eintracht hoch im Kurs

Eintracht Frankfurt befindet sich auf der Suche nach einem defensiven Mittelfeldspieler, spätestens im kommenden Sommer soll ein neuer Abräumer her. Als einen der Wunschkandidaten haben die Hessen dabei Vitaly Janelt (27) auserkoren, dessen Vertrag beim FC Brentford am Saisonende ausläuft. Die Adler nehmen nun offenbar auch einen Sechser eines Ligarivalen ins Visier.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach Informationen der ‚Bild‘ beschäftigt sich die Eintracht konkret mit Kaishu Sano (24) vom 1. FSV Mainz 05. Der lauf- und zweikampfstarke sowie technisch versierte Japaner stehe „weit oben auf der Frankfurter Sechser-Liste“. 2024 war der 1,76 Meter große Rechtsfuß für 2,5 Millionen Euro aus seiner Heimat von den Kashima Antlers nach Rheinland-Pfalz gewechselt. Dort ist er gesetzt, verpasste in der laufenden Bundesliga-Saison noch keine Minute.

Der Boulevardzeitung zufolge ist ein Verbleib aber unwahrscheinlich, Sano wolle zeitnah den nächsten Schritt gehen. Ob das in Frankfurt der Fall sein wird, ist offen. Denn: Günstig wäre der zehnfache Nationalspieler, der vertraglich noch bis 2028 gebunden ist, sicher nicht – logischerweise unter der Voraussetzung, dass Mainz der Klassenerhalt gelingt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Verlässt Larsson die SGE?

Laut der ‚Bild‘ würden die 05er mehr als 25 Millionen Euro verlangen. Womöglich wäre ein Transfer für die SGE auch nur stemmbar, sollte Hugo Larsson (21) den Verein für eine hohe millionenschwere Summe verlassen.

Mit einem Transfer aus Mainz machte die Eintracht zuletzt gute Erfahrungen, im Sommer schlug es Jonathan Burkardt (25) für rund 21 Millionen Euro vom Bruchweg an den Main. Nelson Weiper (20) stand ebenfalls mal auf dem Zettel, verlängerte dann aber doch am Bruchweg.