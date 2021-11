Sportdirektor gefunden: Bedient sich Leipzig in Liverpool?

„Ich kann sagen, dass wir uns aktuell in guten Gesprächen befinden und das Gefühl haben, dass wir den richtigen Kandidaten für unseren Klub und unsere Philosophie identifiziert haben. Wir sind guter Dinge, dass wir den neuen Sportdirektor recht bald hier begrüßen dürfen“, gab sich RB Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff zuletzt optimistisch.

Nun sickert durch, wer der neue starke Mann in der Sportlichen Führung des Bundesligisten werden soll. Wie die ‚Sport Bild ‘berichtet, hat RB mit Michael Edwards den Sportdirektor vom FC Liverpool an der Angel. Schon im Januar könnte der 41-Jährige in Leipzig anheuern. Seinen Abschied von den Reds für den Sommer 2022 hatte er bereits angekündigt.

Seit 2016 bastelt Edwards am Kader der Reds und war somit maßgeblich an den Erfolgen der vergangenen Jahre wie dem Champions League-Titel 2019 oder der Meisterschaft 2020 beteiligt. RB steht seinerseits seit Sommer 2021 ohne Sportdirektor da. Markus Krösche ließen die Sachsen recht widerstandslos zu Eintracht Frankfurt ziehen. Nun soll Edwards folgen.