Enthüllt: Tanaka-Klausel für Bayern, BVB & Co.

Erst seit rund zwei Monaten läuft Satoshi Tanaka für Fortuna Düsseldorf auf. Macht der Mittelfeldspieler bald schon wieder den Abflug?

von David Hamza - Quelle: Rheinische Post
Satoshi Tanaka ist nicht zu halten @Maxppp

900.000 Euro legte Fortuna Düsseldorf im Januar auf den Tisch, um Satoshi Tanaka (23) von Sanfrecce Hiroshima in die 2. Bundesliga zu holen. Im defensiven Mittelfeld der Fortuna ist der Japaner seitdem gesetzt, stand immer in der Startelf.

Für ein Vielfaches des Einkaufpreises könnte Tanaka allerdings wieder den Abflug machen. Im bis 2030 datierten Vertrag des Linksfußes ist eine zehn Millionen Euro hohe Ausstiegsklausel verankert – Premier League-Vereine und einige Topklubs müssten zwölf Millionen zahlen.

Die ‚Rheinische Post‘ hat nun herausgefunden, um welche Bundesligisten es sich dabei handelt. Der höhere Preis wäre demnach für den FC Bayern, Borussia Dortmund, den VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt, RB Leipzig und Bayer Leverkusen fällig.

Ob einer der genannten Klubs die Angel auswerfen wird, bleibt abzuwarten. Tanaka jedenfalls habe sich „längst in die Notizbücher größerer Klubs gespielt“, berichtet die ‚Rheinische Post‘.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
