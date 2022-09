Kluivert verlängert und geht nach Valencia

Die Personalie Justin Kluivert ist geklärt. Der niederländische Flügelstürmer wird die laufende Saison aber leihweise für den FC Valencia auflaufen. Das ist dem offiziellen Transferregister der spanischen Liga zu entnehmen. Zuvor soll er seinen Vertag bei der AS Rom bis 2025 verlängert haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Vernehmen nach besitzen die Fledermäuse eine Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro. Kluivert wurde in den vergangenen Tagen bei einer Reihe Klubs gehandelt, jetzt geht es für ihn weiter in La Liga.