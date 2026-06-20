Früher als erwartet: Neymar ist bereit

Neymar wird der brasilianischen Nationalmannschaft doch schon im letzten Gruppenspiel zur Verfügung stehen. Das bestätigte Trainer Carlo Ancelotti auf der Pressekonferenz nach dem 3:0-Erfolg über Haiti: „Neymar wird Samstag individuell trainieren. Am Montag wird er wieder mit der Mannschaft trainieren und für das Spiel gegen Schottland einsatzbereit sein.“

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Die ersten beiden Spiele verpasste der 34-jährige Superstar der Seleção. In brasilianischen Medien wurde in den vergangenen Tagen sogar davon ausgegangen, dass Neymar womöglich erst zum Sechzehntel- oder gar Achtelfinale ins Turnier einsteigen kann.