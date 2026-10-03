Bayern-Transfers: Hoeneß lobt „Jahrhundertsommer“

Die Erlöse aus den Abgängen zahlreicher Jugendspieler in der zurückliegenden Transferperiode haben Uli Hoeneß begeistert. Im Interview mit dem ‚kicker‘ spricht der Ehrenpräsident von einem „Jahrhundertsommer“. Die Einnahmen seien für Hoeneß „ein schöner Nebeneffekt“, auch wenn er bei der Entstehung des Campus eher an Spieler für die Profis als an Einnahmen durch Verkäufe gedacht habe.

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Zu den Abgängen zählten im zurückliegenden Sommer unter anderem Wisdom Mike (18/FC Brügge), Maurice Krattenmacher (20/SV Elversberg) und Jonah Kusi-Asare (18/FC Fulham). Das Trio allein brachte den Münchnern 13 Millionen Euro ein.