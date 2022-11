Startschuss für die WM | „König Ronaldo“

WM steht in den Startlöchern

Es ist die wohl kontroverseste Weltmeisterschaft der Geschichte: Heute (17 Uhr) beginnt das Turnier mit dem Spiel zwischen Gastgeber Katar und Ecuador. Zum insgesamt 22. Mal findet dieser große Wettbewerb nun statt, erstmals in einem arabischen Land. Während man in Deutschland den Hintergründen des Spektakels kritisch gegenübersteht, konzentrieren sich andere Nationen auf das Sportliche. „Das ganze Gold der Welt“, schreibt die italienische ‚Gazzetta dello Sport‘ und zeigt Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar und Kylian Mbappé auf der Titelseite. In Spanien hat man „für alle Fälle“ am 18. Dezember, dem Finaltag, nichts vor – so die ‚Marca‘.

Portugal hungrig

Auch in Portugal blickt man gespannt nach Katar, wo die Truppe um Superstar Cristiano Ronaldo am Donnerstag (17 Uhr) gegen Ghana in das Geschehen eingreift. Außerdem warten noch Uruguay und Südkorea in der Gruppenphase. „Wir sind gekommen, um zu gewinnen“, gibt sich Bernardo Silva von Manchester City ambitioniert in der portugiesischen Zeitung ‚A Bola‘. Die ‚Record‘ ist da nicht weniger bescheiden und versieht CR7 mit der Überschrift „König Ronaldo“.

Erschütterung nach Benzema-Verletzung

Über die Grenzen Frankreichs hinweg herrscht nach der Verletzung von Weltfußballer Karim Benzema und dem gleichzeitigen WM-Aus Tristesse. Die spanische ‚as‘ titelt: „Eine Weltmeisterschaft ohne Benzema“. Natürlich sitzt der Stachel auch in der Heimat tief. Bei der ‚L´Équipe‘ ziert der Topstürmer das Cover, darunter steht „Der Ball aus Blei“. Australien, Dänemark und Tunesien lauten die Gruppengegner für Les Bleus.