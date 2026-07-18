Lautern tütet Leihdeal ein

Der 1. FC Kaiserslautern hat kurz vor der Abreise ins Trainingslager noch einen Neuzugang vermeldet. Erencan Yardimci verlässt die TSG Hoffenheim und spielt in der kommenden Saison für die Roten Teufel.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der vergangenen Saison agierte Yardimici schon in Liga zwei. Der junge Torjäger lief im Trikot von Eintracht Braunschweig auf und erzielte fünf Tore für die Löwen. Per Kaufpflicht über fünf Millionen Euro wird sich Lautern dem Vernehmen nach die Dienste des 24-Jährigen im kommenden Sommer langfristig sichern.