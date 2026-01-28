Premier League
Chelsea trennt sich von Sterling
Der FC Chelsea trennt sich von Raheem Sterling. Wie die Blues bekanntgeben, wird der Vertrag des 31-Jährigen mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Folglich kann der Flügelflitzer noch in diesem Winter ablösefrei zu einem neuen Klub wechseln.
Ursprünglich wäre das Arbeitspapier von Sterling noch bis Sommer 2027 gelaufen. Da er 350.000 Euro pro Woche kassiert hat und damit einer der Top-Verdiener an der Stamford Bridge war, ist Chelsea froh, den ehemaligen englischen Nationalspieler loszuwerden. Zuletzt hatte die SSC Neapel Interesse angemeldet.
