Der Hamburger SV verstärkt seine Kreativabteilung im Mittelfeld. Wie der Bundesligist mitteilt, kommt Martin Adeline vom französischen Erstliga-Aufsteiger ES Troyes an die Elbe.

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Für den 22-Jährigen fließend dem Vernehmen nach vier Millionen Euro Ablöse. Adeline war in der vergangenen Saison mit 21 Torbeteiligungen der Topscorer seines Teams.

👋 𝐌𝐨𝐢𝐧, Martin #Adeline! 🔷



Der 22-jährige Mittelfeldspieler wechselt vom französischen Erstliga-Aufsteiger @estac_officiel zu uns. ✍️



🗣️ „Die Strahlkraft des Clubs, seiner Fans und des Stadions sowie die Möglichkeit, mich hier sportlich weiterzuentwickeln und mich auf… pic.twitter.com/LdHOJARCyy — Hamburger SV (@HSV) July 13, 2026

HSV-Sportdirektor Claus Costa freut sich: „Martins Spiel zeichnet sich durch hohe Aktivität, Intensität und Tiefgang aus. Er verfügt über ein gutes Gespür für Räume im letzten Drittel und hat die Fähigkeit, immer wieder in den torgefährlichen Bereich vorzustoßen. Darüber hinaus arbeitet er leidenschaftlich und diszipliniert gegen den Ball.“

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Verhandlungen um Vieira

Derweil ist Adeline nicht als direkter Ersatz für Fábio Vieira (26) zu sehen. Der HSV bemüht sich weiterhin um eine Festverpflichtung des portugiesischen Unterschiedsspielers. Verhandlungen mit dem FC Arsenal laufen.