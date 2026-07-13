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Vieira soll folgen: HSV verkündet Adeline-Kauf

Der Hamburger SV hat seinen zweiten externen Sommer-Neuzugang eingetütet. Nach Kofi Amoako (21) findet auch Martin Adeline den Weg zum einstigen Europapokalsieger.

von Lukas Hörster - Quelle: hsv.de
1 min.
Martin Adeline im Einsatz für ESTAC Troyes @Maxppp

Der Hamburger SV verstärkt seine Kreativabteilung im Mittelfeld. Wie der Bundesligist mitteilt, kommt Martin Adeline vom französischen Erstliga-Aufsteiger ES Troyes an die Elbe.

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Für den 22-Jährigen fließend dem Vernehmen nach vier Millionen Euro Ablöse. Adeline war in der vergangenen Saison mit 21 Torbeteiligungen der Topscorer seines Teams.

HSV-Sportdirektor Claus Costa freut sich: „Martins Spiel zeichnet sich durch hohe Aktivität, Intensität und Tiefgang aus. Er verfügt über ein gutes Gespür für Räume im letzten Drittel und hat die Fähigkeit, immer wieder in den torgefährlichen Bereich vorzustoßen. Darüber hinaus arbeitet er leidenschaftlich und diszipliniert gegen den Ball.“

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Verhandlungen um Vieira

Derweil ist Adeline nicht als direkter Ersatz für Fábio Vieira (26) zu sehen. Der HSV bemüht sich weiterhin um eine Festverpflichtung des portugiesischen Unterschiedsspielers. Verhandlungen mit dem FC Arsenal laufen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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