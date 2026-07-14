Riesiges Zugeständnis: Bleibt Ndiaye auf Schalke?

Die halbjährige Leihe von Moussa Ndiaye entpuppte sich bei Schalke 04 als großer Glücksgriff. Der Linksverteidiger stand abgesehen von einem Spiel immer in der Startaufstellung und hatte so maßgeblichen Anteil an der Bundesliga-Rückkehr.

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Aufgrund der hohen Ablöseforderung von Stammklub RSC Anderlecht rückte eine Rückkehr nach Gelsenkirchen zuletzt in weite Ferne. Wie ‚Sky‘ berichtet, kommen die Belgier dem Bundesligisten aber nun ein gehöriges Stück entgegen. Der Bezahlsender spekuliert, dass dies am kolportierten Schalker Interesse an Robin Gosens (32/AC Florenz) liegen könnte, der die gleiche Position bekleidet.

Erneute Ndiaye-Leihe?

Demnach bietet der RSC den Knappen eine erneute Leihe des 24-jährigen Senegalesen an. Der Deal soll zudem eine Kaufoption beinhalten. Über die Höhe der Klausel schweigt sich der TV-Sender aus.

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Anderlecht soll aktuell drei bis fünf Millionen Euro fordern. Eine Summe, die direkt nach dem Aufstieg utopisch ist, im kommenden Jahr nach einer möglicherweise erfolgreichen Debütsaison aber deutlich realistischer sein könnte.