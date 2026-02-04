HSV: Kommt Kabar im zweiten Anlauf?

Nach dem Schock beim Medizincheck bleibt Borussia Dortmunds Almugera Kabar weiter Thema beim Hamburger SV. Laut dem ‚Hamburger Abendblatt‘ sind die Rothosen nach wie vor an einer Verpflichtung des Linksverteidigers interessiert. Das bestätigt auch Sportdirektor Claus Costa: „Natürlich bleibt er bei uns im Blickfeld. Sonst hätten wir uns nicht mit ihm beschäftigt.“

Laut Costa sei der 19-Jährige nicht durch den Medizincheck gefallen, man habe aber festgestellt, dass er aufgrund der Knieverletzung keine Soforthilfe gewesen wäre. Folgen hat der geplatzte Deal auch für Noah Katterbach. Für den 24-Jährigen gab es laut dem ‚Abendblatt‘ kurz vor Ladenschluss eine Anfrage von Eintracht Braunschweig und laut der ‚Hamburger Morgenpost‘ von Dynamo Dresden. Beide lehnte der HSV aber wegen des ausgebliebenen Kabar-Wechsels ab.