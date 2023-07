Rafinha zurück in die Bundesliga?

Ex-Bundesliga-Star Rafinha liebäugelt mit einem Karriereende in Deutschland. In einem Interview mit ‚Transfermarkt‘ gesteht der 37-jährige Brasilianer: „Ich will meine Karriere unbedingt in Europa und am liebsten in Deutschland beenden. Tatsächlich gab es schon erste Gespräche, und ich würde mich freuen, wenn wir uns schon bald wieder in der Bundesliga sehen.“

Mit welchen Vereinen der aktuell beim FC São Paulo spielende Rechtsverteidiger Gespräche führt, gibt er jedoch nicht bekannt. Von 2005 bis 2019 spielte Rafinha in der Bundesliga, zunächst beim FC Schalke 04 (2010 - 2015) und anschließend beim FC Bayern München (2011 - 2019). Nur in der Saison 2010/11 spielte er in Italien beim FC Genua. Insgesamt 332 Pflichtspiele bestritt er im deutschen Oberhaus.

