Wildes Zidane-Gerücht | Golf, Golf, Golf

Zidane zurück zu Real?

Zinedine Zidane hätte gerne die französische Nationalelf übernommen. Nach der Vertragsverlängerung von Didier Deschamps muss sich der Weltstar aber anders orientieren. Grund genug für die ‚Sport‘, Zidane mit einer Rückkehr zu Real Madrid in Verbindung zu bringen. Demzufolge muss Carlo Ancelotti gehen, wenn er in der laufenden Saison keinen Titel holt. Real-Präsident Florentino Pérez wolle in dem Fall Zidane zurückholen. Scheint erstmal sehr weit hergeholt – gerade da die Quelle dem Erzrivalen FC Barcelona ziemlich nahesteht.

Volle Konzentration auf das Hobby

Gareth Bale verkündete am gestrigen Montag sein Karriereende. Der ‚Daily Star‘ nimmt den Angreifer mit einer Umwandlung seiner berühmten Worte „Wales, Golf, Madrid: in dieser Reihenfolge“ in „Wales, Golf, Madrid: Ruhestand“ auf den Arm. Der ‚Daily Mirror‘ verknappt sogar auf: „Golf, Golf, Golf.“ Netter meint es da das ‚South Wales Echo‘: „Eine walisische Legende geht in den Ruhestand.“

Inter verliert die Geduld

Romelu Lukaku gerät in Italien immer weiter ins Kreuzfeuer der Kritik. Auf ihrer Titelseite schreibt die ‚Gazzetta dello Sport‘, dass Inter Mailands Geduld mit dem Sturmtank aufgebraucht sei, da „Lukakus Zeit abgelaufen“ sei. Die langwierige Verletzung ermüde die Nerazzurri. „Kurz gesagt wartet ein ganzer Verein darauf, dass sein Starspieler sein altes Niveau erreicht, damit man den Scudetto gewinnen kann.“ Lukaku ist bis Saisonende vom FC Chelsea ausgeliehen.