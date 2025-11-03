Hoffenheim: Halbe Geschäftsführung muss gehen

Die TSG Hoffenheim kommt nicht zur Ruhe. Wie der ‚kicker‘ berichtet, hat der Streit um Berater und Dietmar Hopp-Spezi Roger Wittmann nun erste Opfer gefordert. Demnach müssen Markus Schütz, Vorsitzender der Geschäftsführung, sowie Finanz-Geschäftsführer Frank Briel die Koffer packen.

Die TSG tauscht damit auf einen Schlag zwei der vier Geschäftsführer aus. Als offenes Geheimnis gilt, dass das Verhältnis von Schütz und Briel zu Hauptgesellschafter Hopp aufgrund des Umgangs mit Wittmann nachhaltig beschädigt ist.