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Bundesliga

Bayern-Kandidat: Gabriel schon vor Ort

Ins Rennen um JJ Gabriel kommt neue Dynamik. Das United-Talent befindet sich für Gespräche in Spanien.

von David Hamza
1 min.
JJ Gabriel im United-Trikot @Maxppp

Im Poker um Ausnahmetalent JJ Gabriel drückt der FC Barcelona aufs Gas. Laut übereinstimmenden Berichten aus Spanien und England ist der 15-Jährige derzeit mit seiner Familie in Barcelona, um sich ein Bild zu machen.

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Bei ‚Sky Sports‘ ist von fortgeschrittenen Gesprächen die Rede, das gelte aber ebenso für Erzrivale Real Madrid. Konkretes Interesse an Gabriel sollen auch der FC Bayern und Paris St. Germain zeigen, favorisiert scheint aktuell allerdings das spanische La Liga-Duo.

Sturmjuwel Gabriel hat dem Vernehmen nach den Entschluss gefasst, Manchester United zu verlassen. Die Red Devils hoffen aber nach wie vor, den englischen U17-Nationalspieler und besten Akteur der vergangenen U18-Premier-League-Saison halten zu können.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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