Knie-OP: Toptorjäger Ings fällt aus

Der FC Southampton muss für längere Zeit auf Danny Ings verzichten. Wie Trainer Ralph Hasenhüttl auf der heutigen Pressekonferenz bestätigte, wird der Torjäger der Saints am Knie operiert. „Im Moment sieht es so aus, dass er uns vier bis sechs Wochen fehlen wird“, so der 53-Jährige.

Ings ist in Southampton Schlüsselspieler der Offensive. In der aktuellen Spielzeit kommt der 28-Jährige bereits auf sieben direkte Torbeteiligungen nach ebenso vielen Partien. In der vergangenen Saison traf er 22 Mal. „Es ist ein schwerer Verlust, aber nun müssen andere Spieler sich als Alternativen präsentieren“, erklärt Hasenhüttl.