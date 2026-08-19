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Bundesliga

Neuer Favorit: Poku vor Blitz-Wechsel?

Bayer Leverkusen will den Kader zwei Wochen vor Transferschluss noch ausdünnen. Ernest Poku gehört zu den heißen Abschiedskandidaten.

von Julian Jasch - Quelle: Bild
1 min.
Ernest Poku im Porträt @Maxppp

Es gibt offenbar einen neuen Mitspieler im Poker um Ernest Poku (22) von Bayer Leverkusen, der auch sofort in die Vollen geht. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge arbeitet der AC Florenz an einer Verpflichtung des pfeilschnellen Außenbahnspielers.

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Die Italiener sollen die Verhandlungen mit dem Werksklub schon aufgenommen haben, Poku sei der absolute Top-Kandidat. Als Ablöse standen zuletzt 25 Millionen Euro für den Niederländer im Raum, der im vergangenen Jahr für zehn Millionen Euro von AZ Alkmaar losgeeist wurde.

Neben Florenz wurde zuletzt auch dem AFC Sunderland sowie Nottingham Forest Interesse am gebürtigen Hamburger nachgesagt. In Moussa Diaby (27/Al Ittihad) hat Bayer schon einen Ersatz ins Visier genommen, Farid Alfa-Ruprecht (20) steht dagegen vor einer Leihe zu Hertha BSC.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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