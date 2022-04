Kutucu offen für Deutschland-Verbleib

Ahmed Kutucu würde nach seiner Leihe beim SV Sandhausen weiter in Deutschland auflaufen. „Natürlich kann ich mir das vorstellen“, so der Ex-Schalker im Gespräch mit der ‚WAZ‘, schränkt aber ein: „Ich habe einen Vertrag bei Basaksehir und dahin werde ich auch im Sommer zurückgehen. Was in der Zukunft alles passiert, kann man nie sagen, dafür ist der Fußball zu schnelllebig.“

In Istanbul besitzt Kutucu noch einen gültigen Vertrag bis 2025. Die Perspektive ist allerdings nicht die beste. Seit Januar läuft der 22-jährige Stürmer leihweise für Sandhausen auf und kam achtmal zum Einsatz – meist aber nur für wenige Minuten. Eine Verlängerung des Gastspiels kommt nicht infrage.