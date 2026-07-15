Rund einen Monat ist es her, da hat sich Real Madrid zu einem öffentlichen Statement bezüglich Michael Olise gezwungen gesehen: „Als Reaktion auf Berichte in verschiedenen Medien über ein angebliches Interesse unseres Vereins an Bayern Münchens Spieler Michael Olise möchte Real Madrid CF klarstellen, dass er weder direkt noch indirekt Kontakt zu dem genannten Spieler, seinen Vertretern oder jemandem aus seinem Umfeld hatte“, hieß es damals.

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Eine Hintertür hatten sich die Königlichen offengelassen, Verhandlungen und Kontakt für die Zukunft wurden – anders als etwa bei Enzo Fernández (25/FC Chelsea) – nicht ausgeschlossen. Und das aus gutem Grund: Nach FT-Informationen will Olise schon in diesem Sommer zu Real Madrid wechseln. Der 24-Jährige ist überzeugt davon, bei den Madrilenen das ideale Umfeld vorzufinden, um den nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen.

Sollte der FC Bayern Michael Olise in diesem Sommer ziehen lassen? Ja, aber nicht unter 220 Millionen Ja, auch für etwas weniger als 220 Millionen Nein, Olise muss um jeden Preis gehalten werden Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Kontakt zu Barcola

Die Münchner sind sich der Gefahr bewusst, Olise nicht halten zu können. Seit Wochen will der deutsche Rekordmeister mit dem Offensivstar verlängern, dieser zeigt sich aber zurückhaltend. Deshalb beschäftigen sich die Bayern schon mit Alternativen. Wie FT erfuhr, haben Sportvorstand Max Eberl & Co. bereits mit mehreren Spielern Kontakt aufgenommen. Einer davon ist Bradley Barcola (23) von Paris St. Germain.

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Sollte Real bei Olise Ernst machen, dürfte es teuer werden. Schließlich besitzt der Linksfuß an der Säbener Straße keine Ausstiegsklausel. Eine Ablöse unterhalb von 200 Millionen Euro ist quasi ausgeschlossen, dem Vernehmen nach ist Real bereit, bis zu 220 Millionen hinzublättern.