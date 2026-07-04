Klinsmann: Treffen mit WM-Teilnehmer

Um ein Haar wäre Jürgen Klinsmann Nationaltrainer von Tschechien geworden. Laut dem tschechischen Portal ‚idnes.cz‘ wollte Sportvorstand Pavel Nedved nach der Entlassung von Miroslav Koubek unbedingt Klinsmann als Trainer installieren. Doch David Trunda, der Chef des tschechischen Fußballverbandes, entschied sich letztlich gegen eine Verpflichtung.

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„Nach dem Treffen hatten wir viele Fragezeichen. Einerseits wäre es eine finanziell anspruchsvolle Reise gewesen, und ich war mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob er für die Tschechische Republik gebrannt hätte“, so Trunda, der bestätigte, dass er sich mit einem „ausländischen Trainer“ getroffen habe – dem Portal zufolge Klinsmann. Nach den enttäuschenden Gruppen-Aus bei der WM will Tschechien einen Neuanfang wagen.