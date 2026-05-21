FCK forciert Joly-Deal

Der 1. FC Kaiserslautern ist gewillt, Paul Joly auch über den Sommer hinaus an den Verein zu binden. Wie ‚Sky‘ berichtet, wollen die Roten Teufel die Kaufoption im Leihvertrag des Rechtsverteidigers ziehen. Demnach fließt eine feste Ablösesumme von 1,25 Millionen Euro an den AJ Auxerre. Sollte dem FCK in Zukunft der Aufstieg in die Bundesliga gelingen, würden weitere 750.000 Euro an Bonuszahlungen fällig werden.

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Joly soll in Kaiserslautern ein Arbeitspapier bis 2029 unterschreiben. Seit seiner Ankunft auf dem Betzenberg vor der Saison konnte der 25-jährige Franzose in 30 Pflichtspielen sechs Treffer vorbereiten.