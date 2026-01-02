Nach Groß: Weitere Dortmunder auf dem Sprung

Abwehr

In der Innenverteidigung von Borussia Dortmund drückt gerade wegen Verletzungen und Abwesenheiten der Schuh, sodass sich wechselwillige Spieler wie Filippo Mané (20) gedulden müssen. An Niklas Süle (30) hat der AC Mailand Interesse, doch auch der Ex-Nationalspieler wird vorerst gebraucht und will auch bis Vertragsablauf im Sommer bleiben.

Anders sieht das bei Almugera Kabar (19) aus: Der Linksverteidiger muss dringend im Profibereich Fuß fassen. Interesse gibt es aus den Niederlanden, Portugal und vom Hamburger SV. Vorstellbar ist ein Verkauf, aber auch eine Leihe mit Kaufoption.

Bitter für Dortmund: Da Aarón Anselmino (20) in der Hinrunde zwar gut, aber verletzungsbedingt nicht genügend spielte, hat der FC Chelsea die Möglichkeit, den Leihspieler sofort zurückzuholen. Bislang zeichnet sich dieses Szenario zwar nicht ab, der Trainerwechsel bei den Blues sorgt aber für neue Unklarheiten bei Schwarz-Gelb.

Mittelfeld

Salih Özcan (27) schaffte es in der Hinrunde mitunter nicht einmal in den Kader. Nun gibt es konkrete Lockrufe von Besiktas. Türkische Medien gehen bereits davon aus, dass der Wechsel bald fix sein wird. Drei Millionen Euro Ablöse sollen nach Dortmund fließen.

Und damit genauso viel wie für Pascal Groß (34), dessen Rückkehr zu Brighton & Hove Albion am Freitag offiziell über die Bühne ging. Einen direkten Nachfolger soll es nicht geben, wie Trainer Niko Kovac bei ‚Sky‘ verriet: „Wir sind mit Jobe (Bellingham, Anm. d. Red.), Felix (Nmecha), Sabi (Marcel Sabitzer) und auch Salih (Özcan) gut aufgestellt und werden auf dieser Position nichts mehr machen.“

Offensive

Der BVB arbeitet erneut an der Verpflichtung von Oscar Bobb (22/Manchester City). Ehe der Flügelspieler kommt, sollen aber andere gehen. Dabei gibt es konkrete Spuren:

Cole Campbell (19) und Julien Duranville (19) wollen und sollen gehen. Campbell wurde zuletzt beim FC Brügge und bei der SV Elversberg gehandelt. Die neueste Fährte bei Duranville führt zum FC Sevilla. An beiden Talenten ist auch der RSC Anderlecht interessiert.

Ein schneller Abgang von Sommer-Einkauf Fábio Silva (23) ist schon seit Wochen Thema rund um den BVB – und das, obwohl Schwarz-Gelb mehrfach öffentlich die Tür schloss. Doch der Portugiese will sich für die WM empfehlen und hat viele Verehrer in Italien und Spanien. Ob da das letzte Wort wirklich schon gesprochen ist?