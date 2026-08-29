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Bundesliga

Bundesliga-Lösung für Jakic?

Kristijan Jakic war in der Bundesliga schon für Eintracht Frankfurt und den FC Augsburg am Ball. Folgt jetzt ein dritter Klub?

von Remo Schatz - Quelle: Sky
Kristijan Jakic im Porträt @Maxppp

Der FC Augsburg könnte bis zum Deadline Day noch Alexis Claude-Maurice (28) und Kristijan Jakic (29) abgeben. Wie ‚Sky‘ berichtet, könnte sich beim Zweitgenannten eine Option in der Bundesliga auftun. Demnach habe Union Berlin das Interesse bei den Beratern des Kroaten hinterlegt.

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Das Duo gilt bereits seit Ende der vergangenen Saison als Verkaufskandidat bei den Fuggerstädtern. Und beide sollen die Freigabe erhalten, sofern passende Angebote vorgelegt werden.

Laut dem Bezahlsender ist auch bei Claude-Maurice bereits eine konkrete Anfrage eines namentlich nicht genannten Klubs eingegangen. Sein Vertrag läuft nur noch bis 2027, der von Jakic ein Jahr länger.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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