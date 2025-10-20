Menü Suche
Offiziell WM-Qualifikation Europa

Potter übernimmt Schweden

von Fabian Ley - Quelle: svenskfotboll.se
Graham Potter schaut kritisch @Maxppp

Graham Potter hat einen neuen Trainerjob gefunden. Wie der schwedische Fußballverband offiziell mitteilt, wird der 50-Jährige neuer Coach der Nationalmannschaft der Skandinavier. Der Engländer erhält zunächst einen bis zu den möglichen WM-Playoffs im März datierten Vertrag, der sich im Falle einer erfolgreichen Qualifikation automatisch bis zur WM verlängern würde.

Svensk Fotboll
Graham Potter är herrlandslagets nya förbundskapten 🇸🇪

🗞️
Zuletzt war Potter bis Ende September für West Ham United verantwortlich. Bei den Schweden tritt er die Nachfolge von Jon Dahl Tomasson an. Der 49-jährige Däne war während der schwachen WM-Quali nach der erneuten Niederlage gegen den Kosovo vor einer Woche (0:1) entlassen worden.

