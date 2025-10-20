WM-Qualifikation Europa
Potter übernimmt Schweden
Graham Potter hat einen neuen Trainerjob gefunden. Wie der schwedische Fußballverband offiziell mitteilt, wird der 50-Jährige neuer Coach der Nationalmannschaft der Skandinavier. Der Engländer erhält zunächst einen bis zu den möglichen WM-Playoffs im März datierten Vertrag, der sich im Falle einer erfolgreichen Qualifikation automatisch bis zur WM verlängern würde.
Zuletzt war Potter bis Ende September für West Ham United verantwortlich. Bei den Schweden tritt er die Nachfolge von Jon Dahl Tomasson an. Der 49-jährige Däne war während der schwachen WM-Quali nach der erneuten Niederlage gegen den Kosovo vor einer Woche (0:1) entlassen worden.
