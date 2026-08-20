Schalke-Konkurrenz bei Cozier-Duberry

Amario Cozier-Duberry steht in diesem Sommer bei zahlreichen europäischen Vereinen auf dem Zettel. Wie ‚The Sun‘ berichtet, reiht sich nun auch der VfL Wolfsburg in die Riege der Interessenten ein. Auch der FC Schalke 04 soll weiterhin heiß auf den 21-Jährigen sein, während der 1. FC Köln in der Vergangenheit ebenfalls mit dem englischen U20-Nationalspieler in Verbindung gebracht wurde.

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Cozier-Duberry steht derzeit bis 2028 bei Brighton & Hove Albion unter Vertrag, könnte die Seagulls aber in dieser Transferphase noch verlassen. Ein Angebot in Höhe von 8,75 Millionen Euro von den Glasgow Rangers wurde zuletzt abgelehnt. Die AS Monaco, West Ham United sowie zahlreiche Championship-Klubs haben den Linksfuß ebenfalls im Auge. In der vergangenen Spielzeit war der junge Flügelspieler an den Drittligisten Bolton Wanderers verliehen, wo er in 41 Pflichtspielen zehn Tore erzielte und 13 weitere vorbereitete.