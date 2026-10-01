Noch ist unklar, welche Strafen Manchester City für die schweren finanziellen Vergehen auferlegt werden. Die Stimmen, die drastische Auswirkungen erwarten, werden aber auch in Expertenkreisen immer lauter. Von Geldstrafen in Höhe von mehreren hundert Millionen Euro über saftige Punktabzüge bis zum Zwangsabstieg in die Fünftklassigkeit scheint alles möglich.

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Sollte den Skyblues tatsächlich die Lizenz für die Premier League entzogen werden, würde das wohl den gesamten Kader auf den Markt spülen. Laut dem Portal ‚Teamtalk‘ beobachtet der FC Bayern deshalb die Lage um Phil Foden ganz genau. Sollte der 26-Jährige plötzlich zur Verfügung stehen, würde der Rekordmeister „auf jeden Fall“ sein Glück versuchen.

Glaubt ihr, dass Manchester City eine gerechte Strafe erhalten wird? Ja, die Premier League muss jetzt durchgreifen Nein, ich habe den Glauben daran verloren Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Olise-Erbe Foden?

Bis zu einer Urteilsverkündung kann es durchaus noch mehrere Monate dauern, entsprechend wäre die Foden-Verpflichtung eine eher langfristige Option. Der talentierte englische Nationalspieler könnte durchaus Michael Olise (24) beerben, sollte dieser in einem der kommenden Transferfenster doch zu Real Madrid wechseln.

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Auch unabhängig von Foden könnte der Downfall der Citizens eine Menge hoch dotierter Spieler auf den Transfermarkt bringen, um die sich die Topklubs reißen werden. Noch ist die Foden-Verpflichtung nur ein Gedankenspiel – bei einem harten Urteil könnte dieses schnell real werden.