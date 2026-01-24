Menü Suche
Kommentar 2
Bundesliga

Zweitligist dran: Bayern verhandelt Fernández-Leihe

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky
Javier Fernández hat den Ball fest im Blick @Maxppp

Der FC Bayern könnte Javier Fernández (19) in der zweiten Bundesliga parken. ‚Sky‘ berichtet, dass der 1. FC Nürnberg an einem Leihgeschäft des hochveranlagten Mittelfeldakteurs interessiert ist. Die Gespräche zwischen den Klubs laufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Konkurrenz erwartet den Club aus der Schweiz. Dort hat Grasshoppers Zürich, Ausbildungsklub des deutschen Rekordmeisters, ein Auge auf Fernández geworfen. Da der Vertrag des Spaniers im Sommer ausläuft, müsste der FCB das Arbeitspapier für eine mögliche Leihe zunächst verlängern.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
2. Bundesliga
FC Bayern
Nürnberg
GC Zürich
Javier Fernández González

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Nürnberg Logo 1. FC Nürnberg
GC Zürich Logo Grasshoppers
Javier Fernández González Javier Fernández González
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert