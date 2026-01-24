Zweitligist dran: Bayern verhandelt Fernández-Leihe

Der FC Bayern könnte Javier Fernández (19) in der zweiten Bundesliga parken. ‚Sky‘ berichtet, dass der 1. FC Nürnberg an einem Leihgeschäft des hochveranlagten Mittelfeldakteurs interessiert ist. Die Gespräche zwischen den Klubs laufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Konkurrenz erwartet den Club aus der Schweiz. Dort hat Grasshoppers Zürich, Ausbildungsklub des deutschen Rekordmeisters, ein Auge auf Fernández geworfen. Da der Vertrag des Spaniers im Sommer ausläuft, müsste der FCB das Arbeitspapier für eine mögliche Leihe zunächst verlängern.