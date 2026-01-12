Malen bietet sich Winter-Ausweg

Die AS Rom beschäftigt sich offenbar mit Donyell Malen (26). Laut ‚Sky Italia‘ sind die Giallorossi bei der Suche nach Verstärkungen für die Offensive auf den Angreifer von Aston Villa aufmerksam geworden. Mit seinem Standing auf der Insel kann der Niederländer nicht zufrieden sein, in der Premier League stand er lediglich in fünf von 21 möglichen Partien in der Startelf.

Interessant: Flügelflitzer Leon Bailey (28) haben die Villans aktuell in Rom geparkt, die Italiener wollen die eigentlich bis zum Saisonende vereinbarte Leihe aber vorzeitig abbrechen. Bleibt abzuwarten, ob die Vereine einen Kompromiss finden, mit dem sämtliche Parteien zufrieden sind. Derweil befindet sich bereits ein neuer Mittelstürmer im Anflug auf die Roma: Wie FT aus Frankreich erfuhr, steht Robinio Vaz (18) vor einem 25-Millionen-Wechsel von Olympique Marseille in die Serie A.