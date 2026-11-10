Winter-Verkauf: Das Preisschild für Leweling

55 Millionen Euro investierte der VfB Stuttgart im Sommer in neue Spieler. Allein 25 Millionen Euro überwies der Klub an den VfL Wolfsburg für Dzenan Pejcinovic (21), der sich in Stuttgart bislang allerdings noch nicht wirklich durchsetzen konnte. Um die finanzielle Bilanz auszugleichen, hat der Aufsichtsrat der Cannstatter nun entschieden: Spielerverkäufe sind unumgänglich.

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Laut der ‚Bild‘ ist einer der Verkaufskandidaten Jamie Leweling. Der 25-Jährige steht beim VfB noch bis 2029 unter Vertrag. Ob er diesen jedoch erfüllen wird, ist offen. Bereits im vergangenen Sommer stand der Flügelspieler vor einem Abschied. Insbesondere die AS Rom hatte großes Interesse an einer Verpflichtung gezeigt. Der italienische Hauptstadtklub war bereit, 35 Millionen Euro plus Boni für den deutschen Nationalspieler auf den Tisch zu legen.

Leweling blieb zwar im Sommer, könnte allerdings jetzt im Winter das Weite suchen. Der ‚Bild‘ zufolge darf Leweling für eine Summe von rund 30 Millionen Euro die Schwaben verlassen. Die Giallorossi sind italienischen Medienberichten zufolge weiterhin auf der Suche nach Verstärkung für die Außenbahn. Zuletzt wurde Ex-BVB-Star Jamie Gittens (22) mit den Italienern in Verbindung gebracht. Gut möglich also, dass sich die Verantwortlichen der Roma im Winter erneut mit einer Verpflichtung von Leweling beschäftigen werden.