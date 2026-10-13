Der 1. FC Köln hält auch nach dem Ausfall von Ellyes Skhiri die Füße auf dem Transfermarkt still. Sportchef Thomas Kessler bestätigt der ‚Bild‘: „Es gibt keine Überlegungen, einen vertragslosen Spieler nachzuverpflichten.“

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Skhiri musste beim Derbysieg gegen Borussia Mönchengladbach (2:1) am Sonntag zur Pause vom Feld. Der 31-jährige Sechser hatte sich eine Sprunggelenksverletzung zugezogen und wird erst nach dem Jahreswechsel wieder eingreifen können.

Erst im August war Skhiri für eine Million Euro Ablöse von Eintracht Frankfurt zum FC zurückgekehrt und wurde gleich wieder zum wichtigen Anker im Mittelfeld. Neben dem Tunesier fallen die Stürmer Ragnar Ache (28/Muskelverletzung) und Thijs Dallinga (26/Kreuzbandverletzung) langfristig aus. Auch an dieser Stelle will der FC vor dem Winter nicht nachbessern.