Der FC Bayern München kann auch in Zukunft auf die Dienste von Konrad Laimer setzen. Nach monatelangem Hin und Her konnten beide Parteien eine Übereinkunft erzielen. Wie der Verein offiziell verkündet, verlängert der 29-Jährige seinen Vertrag an der Säbener Straße vorzeitig bis 2029.

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Zuvor hatte Laimer Medienberichten zufolge eine Erhöhung seines Gehalts von bislang acht bis neun Millionen Euro auf zwölf bis 15 Millionen Euro gefordert, was der Vereinsführung des Rekordmeisters zunächst zu hoch war. Letztendlich einigte man sich im Zuge der Verhandlungen auf eine moderate Aufbesserung des Salärs, auch weil Ehrenpräsident Uli Hoeneß sich in den Poker einmischte.

Der Österreicher war im Sommer 2023 ablösefrei von RB Leipzig nach München gewechselt, hatte dort lange Zeit lediglich die Rolle des Ergänzungsspielers inne. In der vergangenen Spielzeit avancierte der Rechtsfuß dann zum unumstrittenen Stammspieler unter Trainer Vincent Kompany. Laimer stand in den entscheidenden Partien stets als Außenverteidiger in der Startelf und steuerte in insgesamt 51 Pflichtspielen drei Tore und zwölf Vorlagen bei.

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Max Eberl, Sportvorstand des FC Bayern, sagt: „Wir freuen uns, dass Konny weiter seinen Weg beim FC Bayern geht. Verlässlichkeit auf Top-Niveau hat seinen Namen, und mit seinen Fähigkeiten und seinem Charakter ist er ein wichtiger Teil des Teams. Er ist ein Spieler, der andere mitreißt und motiviert, und das jeden einzelnen Tag.“

Laimer selbst ergänzt: „Für mich ist etwas sehr Besonderes, im Trikot des FC Bayern aufzulaufen. Ich habe schon oft betont, wie happy ich in München bin und dass es riesig Spaß macht, in dieser Mannschaft Fußball zu spielen. Das habe ich von Tag eins an hier gespürt. Ich kann dem Team auf vielen Positionen helfen und möchte weiter jede einzelne Sekunde alles für den FC Bayern geben.“