Clásico: Bitterer Ausfall für Real

Real Madrid muss im Duell am heutigen Sonntagabend (21 Uhr) gegen den FC Barcelona auf Stammkeeper Thibaut Courtois verzichten. Wie die Königlichen offiziell bekanntgeben, fällt der 34-Jährige aufgrund einer Grippeerkrankung in letzter Minute für den Clásico aus.

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Anstelle des Belgiers wird Nachwuchskeeper Ilya Voloshyn (19) in den Spieltagskader aufrücken. Das Tor wird voraussichtlich Ersatzkeeper Andriy Lunin (27) hüten.