La Liga
Clásico: Bitterer Ausfall für Real
@Maxppp
Real Madrid muss im Duell am heutigen Sonntagabend (21 Uhr) gegen den FC Barcelona auf Stammkeeper Thibaut Courtois verzichten. Wie die Königlichen offiziell bekanntgeben, fällt der 34-Jährige aufgrund einer Grippeerkrankung in letzter Minute für den Clásico aus.
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Courtois, baja de última hora. https://t.co/XZ84TYRyza— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 25, 2026
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Anstelle des Belgiers wird Nachwuchskeeper Ilya Voloshyn (19) in den Spieltagskader aufrücken. Das Tor wird voraussichtlich Ersatzkeeper Andriy Lunin (27) hüten.
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