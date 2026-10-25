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La Liga

Clásico: Bitterer Ausfall für Real

von Martin Schmitz - Quelle: realmadrid.com
Thibaut Courtois hebt den Zeigefinger nach oben @Maxppp
Barcelona Real Madrid

Real Madrid muss im Duell am heutigen Sonntagabend (21 Uhr) gegen den FC Barcelona auf Stammkeeper Thibaut Courtois verzichten. Wie die Königlichen offiziell bekanntgeben, fällt der 34-Jährige aufgrund einer Grippeerkrankung in letzter Minute für den Clásico aus.

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Anstelle des Belgiers wird Nachwuchskeeper Ilya Voloshyn (19) in den Spieltagskader aufrücken. Das Tor wird voraussichtlich Ersatzkeeper Andriy Lunin (27) hüten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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