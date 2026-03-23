Verlockende Ablöse: Benficas Silva in die Bundesliga?

António Silva gehört zu der Riege der unzähligen Talente, die der Talentschmiede von Benfica Lissabon entspringen. Seit mittlerweile vier Jahren ist der 22-Jährige fester Bestandteil der Benfica-Profis. Die laufende Spielzeit soll aber die letzte bei den Águias sein.

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Wie ‚Sky‘ berichtet, forciert der Innenverteidiger seinen Abschied aus Lissabon. Die Berater des 18-fachen portugiesischen Nationalspielers sollen ihn aktiv auf dem Markt anbieten. Und einige Bundesligisten haben offenbar bereits konkret angebissen.

Klubnamen nennt der Bezahlsender nicht. Unter anderem Borussia Dortmund um den neuen Sportdirektor Ole Book wird für den kommenden Sommer aber definitiv nach hochklassigen Innenverteidigern fahnden. Da Silvas Vertrag 2027 ausläuft, wird die Ablöse auf eher überschaubare 15 bis maximal 25 Millionen Euro taxiert.