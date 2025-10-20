Fortuna: Allofs vor dem Aus?

Allem Anschein nach schwindet der Rückhalt für Klaus Allofs bei Fortuna Düsseldorf. Einige Aufsichtsratsmitglieder fordern der ‚Bild‘ zufolge sogar eine Trennung vom 68-jährigen Sportvorstand. Bis zum Jahresende wollen die Entscheider aber noch abwarten, wie es mit Allofs weitergeht.

Mit ausbleibendem sportlichen Erfolg wächst auch die Kritik am früheren Stürmer. Der mit Aufstiegsambitionen in die Saison gegangene Zweitligist findet sich nach dem neunten Spieltag mit zehn Punkten auf dem enttäuschenden 13. Tabellenplatz wieder. Auch der Trainerwechsel von Daniel Thioune zu Markus Anfang sorgte bislang nicht für den gewünschten Impuls.