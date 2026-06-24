Gladbach trifft heftige Neuhaus-Entscheidung

Borussia Mönchengladbach würde Florian Neuhaus (29) in diesem Sommer ein Jahr vor Vertragsende ablösefrei ziehen lassen, um sein vier Millionen Euro teures Jahresgehalt zu sparen. Das ist einem Bericht der ‚Bild‘ zu entnehmen.

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Mehr noch: Für einen Abgang könnten die Fohlen sogar draufzahlen. Denn der Mittelfeldspieler selbst wird voraussichtlich nicht auf das exorbitante Salär verzichten wollen, das ihm andernorts wiederum kaum angeboten wird. Entsprechend müsste Gladbach „seinen Verdienstausfall ausgleichen“.

Seit geraumer Zeit gehört Neuhaus in Gladbach zu den Verkaufskandidaten, ein passender Abnehmer konnte bislang aber nicht gefunden werden. Nun neigt sich die Zusammenarbeit nach 238 Pflichtspielen (26 Tore, 30 Vorlagen) dem Ende. Chefcoach Eugen Polanski hatte bereits Anfang Mai durchblicken lassen, dass er mit den Leistungen des ehemaligen deutschen Nationalspielers (zehn Länderspiele) nicht zufrieden sei.