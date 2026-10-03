Bayern-Flirt: Der Favorit bei Gabriel

In drei Tagen wird JJ Gabriel 16 Jahre alt, dann könnte ein Topklub versuchen, den Youngster von Manchester United zu verpflichten. Laut der ‚Sport‘ hat die besten Karten dafür aktuell der FC Barcelona. Gabriel trainiert derzeit in Barcelona mit einem Individualtrainer, was die Gerüchte hinsichtlich eines Wechsels zu den Blaugrana zusätzlich anheizt.

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Auch der FC Bayern, Real Madrid und Paris St. Germain wollen den Engländer verpflichten, Barcelona hatte zuletzt eigentlich öffentlich abgewunken. Jetzt könnte doch ein Transfer zu den Katalanen erfolgen. United droht laut der ‚Sun‘ mit rechtlichen Schritten, sollte Gabriel den Verein verlassen.