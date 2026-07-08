Leeds nimmt Wilson unter Vertrag
Harry Wilson (29) bleibt trotz seines ausgelaufenen Vertrags beim FC Fulham in der Premier League. Der walisische Flügelstürmer unterschreibt bis 2030 bei Leeds United.
Unter der Anzeige geht's weiter
🏴 𝗖𝗿𝗼𝗲𝘀𝗼 𝗛𝗮𝗿𝗿𝘆!— Leeds United (@LUFC) July 8, 2026
Leeds United is delighted to announce the signing of exciting forward Harry Wilson, who arrives at Elland Road on a four-year-deal pic.twitter.com/bQVMpYFSo8
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Meistgelesen
Erkunden