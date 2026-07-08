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Leeds nimmt Wilson unter Vertrag

Harry Wilson (29) bleibt trotz seines ausgelaufenen Vertrags beim FC Fulham in der Premier League. Der walisische Flügelstürmer unterschreibt bis 2030 bei Leeds United.

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veröffentlicht am - Aktualisiert am
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