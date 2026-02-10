Barça vor harter Transfer-Entscheidung

Der FC Barcelona möchte laut der ‚Sport‘ im Sommer einen neuen Top-Stürmer verpflichten. Das Problem: Zwar scheint die finanzielle Situation nicht ganz so prekär zu sein wie die vergangenen Jahre, für einen Kracher-Transfer müssen aber erst Verkäufe getätigt werden. Die Blaugrana stehen daher vor einer harten Entscheidung.

Dem Blatt zufolge müssen sich die Katalanen zwischen Robert Lewandowski (37) und Ferrán Torres (25) entscheiden. Bleiben soll nur einer der beiden Stürmer. Sowohl Lewandowski als auch Torres müssten sich aber dann mit einer Rolle als Backup zufriedengeben.

Lewandowski, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, hat bereits deutlich gemacht, dass er sich einen Verbleib auch mit Gehaltseinbußen und kleinerer Rolle gut vorstellen kann. Torres hat noch bis 2027 Vertrag. Der Spanier würde aufgrund seines Alters mehr Geld einspielen, wäre aber auch sportlich noch eine deutlich langfristigere Alternative als Altstar Lewandowski.

Klarer Wunschkandidat

Traumziel der Katalanen im Sturmzentrum ist weiterhin Julián Alvarez (26) von Ligarivale Atlético Madrid. Günstig ist der Argentinier aber keineswegs, dem Vernehmen nach fordern die Colchoneros mindestens 100 Millionen Euro. Zumal andere Klubs ebenfalls um dessen Dienste buhlen. Der FC Chelsea steht bereits mit den Beratern im Kontakt. Neben Alvarez kursieren auch die Namen Dusan Vlahovic (26/Juventus Turin) und Karl Etta Eyong (22/UD Levante) an der Mittelmeerküste.