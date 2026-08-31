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Liverpool: 35-Millionen-Keeper im Anflug

von Julian Jasch - Quelle: Sacha Tavolieri | Fabrizio Romano
Lucca Brughmans im Genk-Trikot @Maxppp

Der FC Liverpool lässt sich die Dienste von Lucca Brughmans (18/KRC Genk) 35 Millionen Euro kosten. Das berichtet Sacha Tavolieri. Unklar sei, ob der Jungspund in dieser Saison zum Liverpooler Torhütergespann gehört.

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Das hängt maßgeblich von der Zukunft der aktuellen Nummer zwei Giorgi Mamardashvili (25) ab. Der Georgier wird von Ligarivale Nottingham Forest umgarnt. Bleibt er über den Sommer hinaus in Liverpool, wird Brughmans wohl direkt an Genk zurückverliehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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