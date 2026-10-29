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Bundesliga

Haaland-Gerüchte: Bayern-Boss gibt Statement ab

Beschäftigt sich der FC Bayern mit Erling Haaland? CEO Jan-Christian Dreesen hat jetzt zu den Gerüchten um den norwegischen Superstar Stellung bezogen.

von Fabian Ley - Quelle: Bayern Insider
1 min.
Erling Haaland beim Aufwärmen @Maxppp

Zuletzt wurde Erling Haaland wieder vermehrt mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Die möglichen harten Strafen gegen Manchester City infolge des Finanzskandals könnten den Weltklasse-Stürmer sogar auf den Markt spülen. Jan-Christian Dreesen hat nun allerdings mit Blick auf die Bayern-Gerüchte ein Machtwort gesprochen.

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„Wir haben mit Harry Kane den besten Stürmer der Welt und eine Offensive, die in Europa ihresgleichen sucht. Daher stellt sich die Frage für uns überhaupt nicht“, wird der Vorstandsvorsitzende des deutschen Rekordmeisters im ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ zitiert.

Auf die Nachfrage, ob sich die Münchner einen Haaland-Transfer überhaupt leisten könnten, antwortet Dreesen deutlich: „Wir haben bewiesen, dass wir uns das leisten können. Wir können Premier League-Spieler holen. Wir haben es bei Kane gezeigt, wie haben es bei Luis Díaz gezeigt, wir haben es bei Michael Olise gezeigt.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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